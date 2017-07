Vergadering in Taiwanees parlement loopt uit op massale vechtpartij

In het Taiwanese parlement zijn politici van de regering en oppositie met elkaar op de vuist gegaan. Dit gebeurde tijdens een langslepend debat over de begroting voor infrastructuur. Verschillende politici raakte gewond, en bekogelden elkaar met flessen water. Als een lid van de oppositie het woord wil nemen via de geluidsinstallatie, ontkoppelt een ander parlementslid de installatie om te voorkomen dat er gesproken wordt.