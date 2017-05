'Vergeten' privéjet Elvis Presley gaat onder de hamer

De Lockheed JetStar uit 1962 stond tientallen jaren weg te stoffen op een voormalig vliegveld in de Amerikaanse staat New Mexico. Het toestel was in de jaren negentig een toeristische trekpleister maar veranderde in de loop der tijd in een 'vergeten' vliegtuig, zo meldt het veilinghuis op zijn website. Volgens liveauctioneers.com, de website die de biedingen afhandelt, is de geschatte waarde van het rode privévliegtuig tussen 2 miljoen tot 3,5 miljoen dollar (1,7 miljoen tot 3,1 miljoen euro ). Het toestel wordt verkocht aan de hoogste bieder. Het openingsbod bedraagt 10.000 dollar en er is al één bieder.