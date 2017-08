Verkiezingen in Rwanda: wordt het Kagame of Kagame?

Kagame heeft er al twee ambtstermijnen op zitten en is daarmee al zeventien jaar aan de macht. Maar hij wil door en daarom heeft het tengere staatshoofd de grondwet laten wijzigen, zodat hij een derde termijn kan doen.



Onder de 59-jarige Kagame heeft Rwanda de ellende van het verleden grotendeels van zich afgeschud. Het land draagt nog altijd de littekens van de volkeren van ruim twintig jaar geleden. In 1994 kwamen ruim 800.000 Tutsi’s en zo’n 20.000 gematigde Hutu’s om het leven toen ze in honderd dagen tijd door Hutu-extremisten werden vermoord. Tijdens de burgeroorlog leidde Kagame de Tutsi's, een minderheid in Rwanda. Maar ze nemen vanouds de leidende posities in.

Succesvol

Tegenwoordig wordt Rwanda beschouwd als een van de succesvollere landen in Afrika. Er is vrede, de economie groeit. Het onderwijs en de zorg worden ook geroemd. De hoofdstad Kigali wordt ook wel het 'Singapore van Afrika' genoemd. Met een glimmende skyline en de straten zijn er brandschoon. Plastic tasjes zijn verboden. Overal staan mensen te vegen.



Maar op het platteland is het leven zwaar. Daar leeft bijna 40 procent van de bevolking onder de armoedegrens, al is het aantal extreem arme Rwandezen sterk gedaald.



Met de democratie is het ver te zoeken, zeggen mensenrechtenorganisaties. Human Rights Watch stelde vast dat mensen zijn geëxecuteerd na het stelen van een paar bananen of het vissen met illegale netten. De regering zou zich schuldig maken aan onderdrukking en intimidatie. Oppositieleden en journalisten worden opgepakt en verdwijnen soms zelfs.



Het is daarom vrijwel zeker dat Kagame de verkiezingen gaat winnen. Bij de vorige twee haalde hij 90 procent van de stemmen. En ook nu is er nauwelijks tegenstand. Diane Rwigara werd beschouwd als de enige echt onafhankelijke kandidaat beschouwd maar haar kandidatuur werd afgekeurd. In mei, twee dagen nadat Rwigara had gezegd dat ze president van Rwanda wilde worden, lekte naaktfoto's van haar uit.

Volledig scherm Frank Habineza van de Groenen © REUTERS

Geoliede machine

Nu doen alleen Frank Habineza van de Groenen en nog een onafhankelijke kandidaat mee, maar zij maken weinig kans tegen de geoliede machine van Kagame, het Rwandees Patriottisch Front (RPF). Al is het maar omdat de tegenkandidaten pas een maand voor de verkiezingen te horen kregen dat ze mee mochten doen.

Quote Veel mensen zijn het zat al ruim 23 jaar dezelfde regering te hebben maar ze zeggen niets omdat ze bang zijn'' Frank Habineza

Nederland heeft Rwanda lange tijd gesteund op er weer bovenop te komen. In 2008 kwam daar een eind aan omdat de Rwandese regering de rebellengroep M23 zou steunen, die in het oosten van Congo huishield. Vorig jaar besloot Nederland opnieuw geld naar Rwanda te sturen omdat de steun aan de rebellen sterk zou zijn afgenomen. De afgelopen drie jaar stopte het kabinet bijna 200 miljoen euro in het land. Dat geld was bedoeld voor verbetering van de veiligheid en de rechtsorde, de landbouw en water. Eerder dit jaar was Kagame in Den Haag en toen zei hij dat het zijn land zo voor de wind gaat dat hij vanaf 2020 geen ontwikkelingshulp van Nederland meer nodig heeft.