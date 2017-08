Vermiste Madeleine McCann: Politie vraagt meer geld voor onderzoek

Bestuurder crasht met 160 kilometer per uur met 5 minderjarigen in auto

12:27 In het Belgische Oostende zijn afgelopen nacht vier zwaargewonden gevallen in een crash na een achtervolging door de politie. De 18-jarige bestuurder van het voertuig met Franse nummerplaat was met vier liftende tienermeisjes in de auto gevlucht voor een alcoholcontrole.