Verwijderde liefdesslotjes Parijs gaan naar de veiling voor het goede doel

Böhmermann kan niet lachen om T-shirt rechts­po­pu­lis­ten

21:04 De Duitse tv-komiek Jan Böhmermann is allesbehalve in lachen uitgebarsten toen hij een T-shirt onder ogen kreeg met zijn portret en de tekst ,,Hij is grappig. Hem dood ik als laatste''. Was 'getekend' Recep Tayyip Erdogan, president van Turkije.