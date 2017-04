Vicepresident VS bezoekt Koreaans grensgebied

De Republikein arriveerde per helikopter in het militaire kamp Bonifas, een door de VS geleide post van de Verenigde Naties die op slechts enkele meters van de DMZ gelegen is. Ook zal Pence op maandag het grensdorp Panmunjon bezoeken, waar in 1953 het staakt-het-vuren werd getekend.

Later zal Pence een ontmoeting hebben met de waarnemende president van Zuid-Korea Hwang Kyo Ahn en de voorzitter van het parlement, alvorens zijn tiendaagse reis voort te zetten in Japan, Indonesië en Australië.

Opgelopen spanningen

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea zijn de afgelopen weken hoog opgelopen vanwege verschillende raketlanceringen door Pyongyang en de versterkte toon van de VS over het nucleaire programma van Noord-Korea. De VS stuurden onlangs een vliegdekschip naar het Koreaanse schiereiland.

Noord-Korea liet weten 'meedogenloos' te zullen reageren op elke provocatie van de Verenigde Staten. De mislukte rakettest van zondag van Pyongyang had plaats op het moment dat Pence onderweg was naar Zuid-Korea.

Pence stak de 28.500 Amerikaanse militairen die in Zuid-Korea zijn gestationeerd een hart onder de riem door de test een 'provocatie' te noemen. Hij benadrukte dat de test aantoont welke risico's de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militairen lopen.