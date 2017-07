Vliegtuig van Amsterdam naar Wenen maakt noodlanding

Volgens het Oostenrijkse luchtvaartmagazine Austrian Wings zetten de piloten ongeveer 50 nautische mijlen (92,6 kilometer) ten noordwesten van Erfurt een nooddaling in, omdat plotseling de cabinedruk wegviel. In overleg met de luchtverkeersleiding werd besloten een noodlanding te maken op het vliegveld van Erfurt. Een klein halfuur later zetten zij het vliegtuig veilig aan de grond.