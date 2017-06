Vluchten luchthaven Zaventem hele dag vertraagd door stroomstoring

Britse premier May kondigt 'diepgaand onderzoek' naar brand aan

0:45 De Britse premier Theresa May heeft woensdagavond een 'diepgaand onderzoek' aangekondigd naar de oorzaak van de zware brand eerder op de dag in het flatgebouw Grenfell Towers in de Londense wijk North Kensington. Bij de brand zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen.