VN: FARC is volledig ontwapend

'Voorlopig geen wapens VS naar Golfstaten'

26 juni De Republikeinse voorzitter van de senaatscommissie voor buitenlandse zaken in de VS wil de verkoop van wapens aan Saudi-Arabië, Qatar en andere Golfstaten voorlopig tegenhouden. Senator Bob Corker zei maandag dat wapenleveranties niet verantwoord zijn nu de spanningen tussen Qatar en andere landen in de regio zijn opgelopen.