VN: noodklok over gevangenen Noord-Korea

Vijf doden door omkiepen vuilniswagen Duitsland

16:31 Door een omkiepende vuilniswagen in het Duitse Nagold zijn vijf mensen om het leven gekomen. Zij zaten in de auto waar de vuilnisauto in de deelstaat Baden-Württemberg op terechtkwam. Volgens de politie ging de vuilniswagen op zijn kant toen hij wilde afslaan. Een technisch defect aan de wagen wordt niet uitgesloten.