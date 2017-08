VN: Venezuela verantwoordelijk voor zeker 46 dode betogers

Britse moeder neergeschoten in sloppenwijk na nemen verkeerde afslag

10:02 Voor een Brits gezin is hun vakantie in Brazilië een absolute nachtmerrie geworden. Moeder, vader en drie kinderen huurden een auto nabij de populaire kuststad Angra dos Reis, maar reden zondag per ongeluk een sloppenwijk binnen. Het gezin werd onmiddellijk onder vuur genomen. De moeder ligt met schotwonden in het ziekenhuis.