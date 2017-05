Voormalig FBI-baas Mueller moet VS door politieke orkaan loodsen

Voor- en tegenstanders van president Trump zijn het een keer ergens over eens: het onderzoek naar de verdenkingen van samenwerking met Rusland is in goede handen bij voormalig FBI-baas Bob Mueller. Hij is benoemd tot speciale aanklager om de zaak door een politieke orkaan te loodsen.

De plaatsvervangend minister van justitie benoemde Mueller gisteren na een week waarin onthullingen over vermeend wangedrag van Trump elkaar opvolgden. Signalen dat hij de later ontslagen FBI-directeur Comey vroeg het onderzoek naar een van zijn aan Rusland gelinkte mensen te stoppen, lijken de druppel te zijn geweest.

Vertrouwen herstellen

Het vertrouwen van Amerikaanse burgers in het Rusland-onderzoek moet hersteld worden, oordeelde Rod Rosenstein, de tweede man van justitie die minister Sessions in deze kwestie vervangt omdat Sessions zelf onwaarheden heeft verteld over contact met de Russische ambassadeur.

,,Mijn besluit is geen bevinding dat misdrijven zijn gepleegd of dat vervolging gerechtvaardigd is,” benadrukt Rosenstein in een verklaring. ,,Ik heb vastgesteld dat onder de unieke omstandigheden het publieke belang vereist dat het onderzoek onder leiding staat van een persoon die onafhankelijk is van de normale commandostructuur.”

Mueller kan technisch gezien ontslagen worden door Rosenstein, maar krijgt autonomie. Het Witte Huis en Sessions hadden geen inspraak in zijn aanstelling. Ze werden pas ingelicht toen het besluit al genomen was. Het komt zelden voor dat een aanklager van buiten wordt aangetrokken om een onderzoek te leiden. De laatste keer was in 1999, in een onderzoek naar een inval van FBI-agenten bij een sekte in Waco, Texas, waarbij 76 doden vielen.

Keuze voor Mueller alom geprezen

Hoewel sommige Republikeinen de benoeming niet nodig vinden, wordt de keuze voor Bob Mueller alom geprezen. Een van Trumps trouwste secondanten, voormalige Republikeins partijleider Newt Gingrich, noemt het een ‘geweldige keuze’ en prijst Mueller om zijn eerlijkheid en integriteit. De Democratische fractievoorzitter in de Senaat, Chuck Schumer, vindt hem ‘exact de juiste persoon voor deze klus’. ,,Ik heb er nu aanmerkelijk meer vertrouwen in dat het onderzoek de feiten volgt, waar ze ook naartoe leiden.”

Mueller leidde de FBI 12 jaar en heeft een onberispelijke staat van dienst. Mueller is niet bang voor strijd met de machtigste man van het land: hij verzette zich eerder tegen George W. Bush, vanwege een in zijn ogen illegaal afluisterprogramma. Daarbij werkte hij samen met de man die hem later opvolgde als FBI-baas: James Comey. De twee kennen elkaar goed. Mueller beëindigt zijn huidige baan bij advocatenkantoor WilmerHale, dat onder haar cliënten onder meer Trumps schoonzoon Jared Kushner en zijn voormalig campagnemanager Paul Manafort heeft.

De aanstelling van Mueller haalt – in ieder geval voor even - de angel uit een steeds verdergaand debat over het gedrag van de president, waarin afzetting serieus besproken wordt. Trumps eigen partijgenoten begonnen om een onafhankelijke onderzoeksleider voor de Rusland-kwestie te vragen, en Democraten dreigden niet mee te werken aan de benoeming van een opvolger voor Comey zolang zo iemand niet was aangesteld.

Trump reageerde koeltjes. ,,Zoals ik al vaak gezegd heb, een grondig onderzoek zal bevestigen wat we al weten: dat er geen samenwerking was tussen mijn campagne en een buitenlandse entiteit. Ik kijk uit naar een snel einde van deze zaak.”

Lijken in de kast

De geschiedenis leert echter dat het onderzoek van een speciale aanklager zich jarenlang kan voortslepen. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat hij meer lijken in de kast ontdekt. Ken Star, die begon met een onderzoek naar naar vage grondtransacties van de Clintons in Arkansas, belandde uiteindelijk bij Bill Clintons leugens over zijn affaire met stagiaire Monica Lewinsky.