Vriendin van Harm Fitié: 'Ik had gehoopt dat hij vrij zou komen'

ALMKERK/CHINA - De Almkerker Harm Fitié (45) is door een rechtbank in Peking veroordeeld tot vierenhalf jaar cel. Fitié zou twee jaar geleden zijn Chinese buurman van hun gezamenlijke dakterras hebben geduwd, waarna die overleed. Fitié heeft altijd ontkend en de Nederlandse overheid had kritiek op de strafzaak.

De straf is aanmerkelijk lager dan in eerste aanleg, toen Fitié werd veroordeeld tot twaalf jaar cel. De rechter in hoger beroep zag geen bewijs voor voorbedachte rade. De Nederlander is daarom niet veroordeeld voor dood door schuld, zoals eerder, maar voor dood door nalatigheid. Fitié, die al twee jaar vast zit, komt eind 2019 vrij.

Heel bijzonder

Harms vriendin Diane, die aanwezig was bij de uitspraak, zegt in een eerste reactie gemengde gevoelens te hebben bij het vonnis. ,,Ik had gehoopt dat hij sneller vrij zou komen, omdat ik overtuigd ben van zijn onschuld'', zegt ze. ,,Maar ik ben ook opgelucht dat de aanklacht veranderd is, en de straf daardoor lager uitvalt. In China is dat al heel bijzonder.''

Ook de vader van Fitié was aanwezig bij de uitspraak. Na afloop van de zitting heeft hij zijn zoon voor het eerst sinds diens arrestatie, in mei 2015, even kunnen spreken. Fitié mag in de cel alleen bezoek ontvangen van zijn advocaat en van medewerkers van de ambassade. De vader en vriendin van Fitié kwamen onlangs uitgebreid aan het woord in een reportage in deze krant.

Kritisch rapport

Ook drie medewerkers van de Nederlandse ambassade wonen de uitspraak bij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft twijfels bij de rechtsgang en heeft vorig jaar een vertrouwensadvocaat ingeschakeld, die een kritisch rapport schreef over het onderzoek in de zaak.

Buitenlandse Zaken wil zich niet uitlaten over het vonnis, zegt een woordvoerder. ,,Maar we hebben Harm Fitié sinds het begin van zijn detentie bijgestaan en zullen dat ook blijven doen.''

Eerlijker

Fitié's advocaat Wang Fu noemt het vonnis ,,een eerlijkere straf". Dat Fitié zijn buurman opzettelijk verwond zou hebben, is immers niet bewezen. Dat werd eerder door de lagere rechtbank genegeerd.

Volgens Fu was er veel mis met het proces. De Nederlander werd na zijn arrestatie vele malen verhoord, zonder juridische bijstand. Ook is er geen forensisch onderzoek gepleegd, veranderde Lu's zoon later zijn verklaring en kreeg zijn advocaat geen inzage in het medische dossier. Wang Fu hoopt dat de Nederlandse regering druk blijft uitoefenen op China.