Vrouw (20) schuldig bevonden aan aanzetten tot zelfmoord vriend

Carter werd in 2015 al schuldig bevonden, maar is al enige tijd op borgtocht vrij. Het eerdere vonnis werd vandaag voor de rechtbank van Massachusetts in hoger beroep bekrachtigd. In afwachting van de definitieve uitspraak op 3 augustus blijft Carter op vrije voeten, maar ze heeft wel een contactverbod met de familie van de overleden Conrad Roy. Ze riskeert een celstraf van 20 jaar.



De destijds 17-jarige Carter zond Roy in 2014 dagenlang sms'jes, waarin ze hem aanspoorde om zelfmoord te plegen. ,,Je zult eindelijk gelukkig zijn in de hemel. Geen pijn meer. Het is oké om bang te zijn. Dat is normaal. Je gaat tenslotte sterven'', was een van haar berichtjes.