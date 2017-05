Vrouw krijgt kanker van talkpoeder: 110 miljoen schadevergoeding

Lois Slemp (62) kreeg in 2012 de diagnose eierstokkanker. De ziekte is inmiddels uitgezaaid naar haar lever. Volgens de advocaten van de vrouw is er wetenschappelijk bewijs dat de kanker te wijten is aan het babypoeder. Ze is de vierde persoon die succesvol procedeerde tegen het bedrijf dat het poeder produceert en op de markt brengt.