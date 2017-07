Vrouw maakt foto en sloopt voor 175.000 euro kunst

Wie is toch Jim, de mysterieuze vriend van Donald Trump?

12:02 De Amerikaanse president Donald Trump noemt in speeches keer op keer zijn goede vriend Jim. ‘Best friend Jim’ zou gek zijn van Parijs. Maar tijdens het eerste staatsbezoek van Trump aan de hoofdstad van Frankrijk is Jim in geen velden of wegen te bekennen. Amerikaanse media zetten vraagtekens bij het bestaan van de mysterieuze vriend.