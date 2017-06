Vrouw riskeert 20 jaar cel voor aanzetten vriend tot zelfmoord via sms

Als 17-jarige zond Carter dagenlang voor Roy's dood tientallen sms'jes naar hem, waarin ze hem aanspoorde zichzelf van het leven te beroven. De berichtjes van Carter waren vaak heel direct: ,,Je zal eindelijk gelukkig zijn in de hemel. Geen pijn meer. Het is oké om bang te zijn. Dat is normaal. Je gaat tenslotte sterven.''



Ze bleek zelfs ongeduldig te zijn enkele uren voor zijn dood: ,,Dus je gaat het blijkbaar niet doen, het was allemaal voor niks dan... Ik ben verward, je was er zo klaar voor en zo vastberaden.''



Toen Roy - overmand door angst en twijfel - de auto toch weer had verlaten, droeg Carter hem via een sms op om weer in de auto te stappen. ,,Ga nu gewoon ergens in je wagen zitten. Er is toch niemand buiten op dit tijdstip.'' Op dezelfde dag stuurde ze bovendien: ,,Ik dacht dat je dit zelf wou. Het moment is daar en je bent er klaar voor... doe het nu gewoon, schat.''