Vrouwentorso gevonden in Deense wateren

Het gevonden lichaam bestaat alleen uit een romp. Het is onduidelijk wat er met het hoofd en de ledematen gebeurd is. Een voorbijrijdende fietser ontdekte het lijk, dat al lang in het water heeft gelegen.



De Deense uitvinder en eigenaar van de duikboot Peter Madsen verklaarde dat de journaliste Kim Wall tien dagen geleden bij hem aan boord om het leven was gekomen door een ongeluk, zo liet de politie maandag weten. Hij zou haar na een ongeluk een zeemansgraf hebben gegeven.



De verdachte beweerde vlak na de verdwijning van Wall (30) nog dat hij haar had afgezet op een eilandje in de haven van Kopenhagen. Daarna was hij weer uitgevaren en was zijn zelfgebouwde onderzeeër gezonken. Tegenover de Deense omroep TV 2 verklaarde hij bijna nonchalant dat een 'klein probleem met ballasttank leidde tot een groot probleem'. Hij werd ternauwernood gered.