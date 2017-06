VS-gezant: Alle buitenlandse jihadisten in Raqqa zullen sterven in Raqqa

Alaska kampt met agressieve beren: vier aanvallen in een maand tijd

15:40 De beer is los. In een maand tijd zijn er vier aanvallen door het roofdier geweest in de Amerikaanse staat Alaska. Dat is een zeldzaamheid. Bij de aanvallen vielen twee doden en dat is helemáál zeldzaam. In de afgelopen 130 jaar zijn in Alaska zes mensen door een beer gedood.