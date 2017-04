VS lanceren landelijke klopjacht op Facebookmoordenaar

De Amerikaanse politie heeft de zoekactie uitgebreid naar de man die zaterdag in Cleveland Ohio op straat iemand doodschoot en dat live uitzond op Facebook. Er is een beloning uitgeloofd van 50.000 dollar voor informatie die leidt tot de aanhouding van Steve Stephens (37).

In alle Amerikaanse staten wordt nu uitgekeken naar de zogenoemde Facebookmoordenaar. ,,Nog steeds ontbreekt elk spoor van de verdachte. We zetten alles op alles om hem zo snel mogelijk te pakken te krijgen. De nabestaanden van het slachtoffer en de samenleving verdienen dat," zo verklaarde een woordvoerder van de politie in de stad Cleveland gisteravond.

Stephens rijdt volgens de politie in een witte Ford Fusion met een tijdelijk kenteken (E363630). Het vermoeden bestaat dat hij de staat Ohio heeft verlaten. Toen de politie na de moord zijn mobiele telefoon probeerde te traceren, ontving ze een signaal vanuit Erie in de staat Pennsylvania zo'n 160 kilometer verderop. Daarop werd de zoekactie al uitgebreid naar de staten New York, Indiana en Michigan.

Naam vriendin

De voortvluchtige moordenaar filmde zaterdagmiddag hoe hij op straat in Cleveland een oudere zwarte man doodschoot en postte de video daarna op Facebook. Het slachtoffer bleek de 74-jarige Robert Godwin te zijn. Hij zou een willekeurig slachtoffer zijn geweest. In het filmpje is te zien en te horen hoe Stephens de man vraagt de naam van zijn vriendin te herhalen. Zodra zijn slachtoffer dat doet, vertelt hij hem dat hij vanwege de vrouw wordt doodgeschoten. Stephens zou niet hebben kunnen verkroppen dat zijn vriendin hem verliet.

De voortvluchtige moordenaar beweert in een ander filmpje dat hij dertien personen heeft doodgeschoten. Tot op heden zijn er volgens de politie geen slachtoffers gevonden.

Burgemeester Frank Jackson van Cleveland verklaarde gisteravond dat de federale politie-instanties ATF (Alcohol, Tabak, Vuurwapens en Explosieven) en FBI in samenwerking met de landelijke organisatie Crimestoppers een beloning hebben uitgeloofd van 50.000 dollar voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van Stephens.

Buurvrouw Theresa Blevins-Odom (54) verklaarde tegenover de Britse Daily Mail dat ze Stephens 48 uur voor de Facebookmoord nog tegenkwam. ,,Hij zag er normaal uit hij en wenste me een fijne dag." Haar buurman deed in 2002 eindexamen en ging daarna aan de slag bij een instelling voor kwetsbare kinderen in Pepper Pike, in de buurt van Cleveland. Hij was eerst jeugdmentor, later case manager en sinds twee jaar specialist beroepsonderwijs van een begeleidingsteam dat oudere tieners en jongvolwassenen assertiever maakt.

'Gokschulden'

Stephens zou zijn salaris grotendeels hebben vergokt in een plaatselijk casino en een van zijn schuldeisers zou bij de rechter zelfs een aanvraag hebben ingediend om hem failliet te laten verklaren. Door die gokschulden zou zijn vriendin hem na een relatie van drie jaar hebben verlaten. Volgens de politie heeft de voortvluchtige moordenaar geen strafblad en werd hij in het verleden slechts beschuldigd van enkele verkeersovertredingen.

