VS: Rusland moet 'onbetrouwbare partner' Assad laten vallen

Tillerson onderstreepte dat de VS in de eerste plaats de terreurgroep IS willen bestrijden. De aanval op al-Shayrat was volgens Washington een straf voor een luchtaanval met chemische wapens die Syrische vliegtuigen vanaf die basis zouden hebben gedaan op Khan Sheikhoun in de provincie Idlib. Rusland en Syrië bestrijden de lezing. Ze stellen dat het gif dat ongeveer 85 mensen doodde, uit een werk- en opslagplaats van jihadisten kwam.



De Amerikaanse bewindsman is naar het Italiaanse Lucca gegaan voor een conferentie van gisteren en vandaag van de G7, een praatgroep van zeven vooraanstaande westerse mogendheden (Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS). De G7 liet vandaag weten achter de Amerikaanse aanval in Syrië te staan. Maar de groep wil wel samen met Rusland naar het eind van de burgeroorlog in Syrië streven. Een voorstel van de Britse minister Boris Johnson voor meer sancties tegen Rusland en Syrië haalde het niet. ,,Rusland in een hoek drijven is verkeerd'', stelt Johnsons Italiaanse collega Angelino Alfano.