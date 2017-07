Waarom er nu zoveel geweld is rondom de Tempelberg in Jeruzalem

Het geweld op de Tempelberg in Jeruzalem houdt Israël, de Palestijnse Gebieden én de islamitische wereld al dagen in zijn greep. Wat staat er precies op het spel?

Waarom is de Tempelberg zo belangrijk voor moslims?

De Tempelberg ligt in het hart van de oude stad van Jeruzalem en is een heilige plek voor moslims, Joden én christenen. De heiligdommen zijn hier door de eeuwen heen letterlijk bovenop elkaar gebouwd. Moslims noemen de plek Haram-al Sharif (het edele heiligdom). Zij geloven dat de profeet Mohammed hier voorging in het gebed. Het is de op twee na heiligste plek in de islam.

Op Haram al-Sharif staan de Al-Aqsa-moskee en de bekende Rotskoepel, de goudkleurige halve bol die zo kenmerkend is voor het uitzicht over Jeruzalem. Moslims van over de hele wereld hangen ingelijste afbeeldingen van de Al-Aqsa-moskee aan de muur in hun huizen en winkels.

Voor Palestijnen in Israël en de Palestijnse Gebieden is de plek nóg zwaarder beladen. Sinds Israël in 1967 de oude stad van Jeruzalem op Jordanië veroverde, valt de plek gedeeltelijk onder Israëlisch bestuur. Voor Palestijnen staat de macht van Israël over hun heilige berg symbool voor de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden. Zij zien Haram-al Sharif daarom meestal als hun belangrijkste religieuze en nationale symbool.

Toen de Israëlische oud-premier Ariel Sharon in 2000 onder zware bewaking een symbolisch bezoek bracht aan het complex, leidde dit de Tweede Palestijnse Intifada (opstand) in.

Wie heeft de macht over de Tempelberg?

Toen Israël in 1967 de oude stad van Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever op Jordanië veroverde, bleef het bestuur van Haram-Al Sharif in handen van de Waqf, een congregatie van islamitische geestelijken in Jordanië. Sindsdien houdt Israël controle over de toegang tot de berg; de Waqf bepaalt de regels binnen de Al-Aqsa-moskee en de gouden Rotskoepel. Zo mogen niet-moslims Haram-al Sharif wel bezoeken, maar niet in het complex bidden.

Weinig mensen begrijpen hoe de Waqf precies werkt. De besluitvorming en machtsdynamiek binnen de organisatie is ondoorgrondelijk. De samenwerking tussen Israël en de Waqf, dat zetelt in de Jordaanse hoofdstad Amman, verloopt vaak zeer moeizaam, ook al stellen beide partijen steevast dat zij niets aan de status quo op de Tempelberg willen veranderen.

Na een schietpartij op de Tempelberg vorige week waarbij twee Israëlische politieagenten werden gedood, plaatste Israël metaaldetectors bij de toegang. Dat klinkt logisch. Zulke poortjes zijn er ook op andere heilige plekken in de islam.

Waarom zijn deze detectiepoortjes nu zo omstreden?

Zelfs de kleinste wijziging op de Haram al-Sharif, zoals bijvoorbeeld een verbouwing of renovatie, vergt vaak jaren. Dit komt omdat veel verschillende islamitische vertegenwoordigers via de Waqf inspraak en invloed eisen. Het eenzijdige besluit van Israël de poortjes te plaatsen brengt de autoriteit en geloofwaardigheid van de Waqf in gevaar.

Palestijnen en andere moslims accepteren niet dat Israëlische agenten met Israëlische apparatuur hun toegang tot de heilige plek controleren. Zij zien de detectiepoortjes als een symbool voor het verlies van islamitisch zeggenschap over Haram-Al Sharif.

Is een compromis mogelijk?

Vanwege de extreme gevoeligheid van de plek is een compromis heel ingewikkeld. De Israëlische premier Netanyahu negeerde het advies van zijn inlichtingendiensten om de poortjes weer te verwijderen. Ook islamitisch leiders en de Jordaanse regering slaan een onverzoenlijke toon aan. Niemand wil gezichtsverlies leiden.