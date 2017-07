Wandelaars vinden achtergelaten meisjestweeling in regenwoud

De Braziliaanse autoriteiten vertelden gisteren aan lokale media dat de achtergelaten tweeling volgroeid is. ,,Het ene meisje weegt circa 2,7 kilo. Haar zusje iets meer dan 1,6 kilo.'' De politie probeert te achterhalen wie de moeder is. Het enige aanknopingspunt is vooralsnog dat inwoners van de plaats Curitiba kort voor de vondst een witte pick-uptruck zagen rijden in de buurt van de plek waar de meisjes lagen. ,,Als ze niet waren gevonden, waren ze zeker bezweken door onderkoeling of gedood door wilde dieren die in de bossen leven'', aldus een politiefunctionaris.