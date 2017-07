Wat zijn deze mysterieuze zwarte ringen?

De 22-jarige Kimberley Robinson wist niet wat ze zag toen ze met haar vriend Danny Cooper over de M62 in West Yorkshire reed. Ze maakte een foto van de zwarte ring. Ze omschrijft het verschijnsel in de Britse krant The Mirror als ‘het gekste dat ik ooit heb gezien’. ,,Mijn vriend en ik waren aan het rijden en zagen plotseling een zwarte ring in de lucht. Het leek een soort cirkel van rook. Maar het was toch solide. Zoiets hebben we nog nooit gezien.''