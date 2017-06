'We zitten vast op de 23e verdieping!'

Rania Ibrham bevond zich op de 23ste verdieping van de brandende Grenfell-toren in Londen toen ze geen kant meer op kon. Ze postte afgelopen nacht nog deze beelden op Facebook. De video toont de wanhoop van mensen die als ratten in de val zitten. Hoe het nu met Ibrham gaat is onduidelijk.