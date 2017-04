Weduwe vermoorde boer: Ik keer nooit meer terug naar Zuid-Afrika

Ze vertrokken in 1999 vol goede moed naar Zuid-Afrika, Schiedammer Peet van Es (55) en zijn vrouw Arine Prins. ,,We kwamen voor the African dream’’, vertelt Prins. ,,Het mooie landschap, de grote boerderij met enorm veel grond, ruimte, dieren in het wild. Het hele plaatje. Maar ik had nooit gedacht dat we, sorry dat ik het moet zeggen, door een stel kaffers zouden worden afgeslacht.’’



Het is vrijdagavond 20.30 uur als Prins samen met een familievriend buiten voor hun boerderij vlakbij de stad Berberton zit. Van Es ligt op dat moment boven op bed omdat hij zich niet zo lekker voelt. Drie gewapende mannen doemen op en sleuren de twee naar binnen waar ze worden vastgebonden. ,,Ze wilden geld, bleven ze maar roepen, maar dat hebben we niet’’, blikt Prins terug op de hel waar ze van het ene op het andere moment in belandde.



Dus gaan de overvallers naar boven waar Van Es in zijn slaapkamer wordt verrast. En dan begint een gruwelijke marteling die liefst vijf uur duurt en die hem uiteindelijk het leven kost. Zijn vrouw overleeft de hel. ,,Ze hebben mij geprobeerd te verkrachten, maar ook te wurgen. Zo sprong er een op mijn borst, maar er werd ook een vuilniszak over m’n hoofd gedaan. Ik denk dat deze mannen te veel naar van die B-films hebben gekeken. Onze vriend is redelijk met rust gelaten, ze hadden het duidelijk op ons gemunt.’’



Prins hoorde al die tijd haar man gillen. ,,Houd je bek, riep ik nog. Ik dacht, dan laten ze hem misschien met rust, maar hij moet enorm veel pijn hebben gehad. Hadden ze hem maar gewoon een kogel door z’n kop geschoten, denk ik nu. Ik heb het gelukkig overleefd. Ik ben wel beurs, heb gaten, maar dat geneest wel weer. Wat niet overgaat, is mijn ziel die is geraakt. Ik ben van binnen kapot.’’