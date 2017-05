Weer crisis op het Witte Huis: Trump verklapt geheimen aan Russen

Bondgenoten mochten er niets van weten. Maar toen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov met zijn ambassadeur Kislyak bij Donald Trump op de koffie kwam in de Oval Office, begon de Amerikaanse president trots te vertellen. ‘Geweldige inlichtingen’, kreeg hij elke dag, pochte hij volgens geschrokken medewerkers en ex-medewerkers van het Witte Huis die met de Washington Post spraken. Ze beschrijven hoe Trump vervolgens details over terreurgroep Islamitische Staat uit de doeken deed die de bron van de informatie in gevaar brengen.



Trump sprak over plannen van IS-terroristen om aanslagen te plegen met laptops in vliegtuigen. Hij zou daarbij onder meer verteld in welke stad in het IS-gebied die informatie is opgepikt. Daarmee zou Rusland kunnen achterhalen hoe de VS te werk gaat en van wie de inlichtingen komen – wat zo gevoelig ligt dat bevriende landen er niet van op de hoogte waren. Trump ziet Rusland als een partner in de strijd tegen terreur. Maar in Syrië hebben Rusland en de VS tegengestelde belangen. Rusland houdt er de Syrische president Assad in het zadel.



Het vertrouwen van de inlichtingenbron is beschadigd, is de vrees. De partner zou al eerder gewaarschuwd hebben dat geen informatie meer wordt gedeeld als die verder verspreid wordt. Een ambtenaar: ,,Als die partner hoort dat we dit aan Rusland hebben gegeven zonder dat zij er vanaf weten of we het eerst hebben gevraagd, is dat een deuk in de relatie.” En ook andere landen zullen zich achter de oren krabben en mogelijk minder delen met de VS. Al eerder vroegen buitenlandse inlichtingendiensten zich af of hun informatie wel veilig is zodra die met Amerikanen gedeeld wordt.