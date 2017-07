Wéér klap voor Trump: rechter versoepelt inreisverbod

Het inreisverbod, dat geldt voor mensen uit de zes overwegend islamitische landen Iran, Jemen, Libië, Soedan, Somalië en Syrië én voor vluchtelingen, gold niet voor mensen die ouders, broers, zussen of kinderen in de Verenigde Staten hebben. De rechter op Hawaï oordeelde dat familierelaties nu veel ruimer moeten worden genomen. Mensen die een grootouder, kleinkind, oom, tante, schoonzus, zwager, neef of nicht hebben in de Verenigde Staten, zijn nu eveneens vrijgesteld van het inreisverbod. Rechter Derrick Watson noemde het in zijn oordeel dat 'algemeen bekend is dat grootouders behoren tot naaste familie'.

Hooggerechtshof

Het Amerikaanse Hooggerechtshof keurde eind juni delen van de tweede versie van het inreisverbod goed. Dat betekende dat mensen die 'geen bonafide relatie hebben met een persoon of entiteit in de Verenigde Staten' de eerste 90 dagen niet welkom zijn in het land. Vluchtelingen konden de eerste 120 dagen worden geweerd. Het inreisverbod wordt momenteel beoordeeld door het Hooggerechtshof, maar tot het definitieve oordeel is geveld heeft het Hof besloten een tijdelijk inreisverbod toe te staan.



De inperking van het inreisverbod is een nieuwe tegenslag voor Trump, die zijn plannen voor een inreisverbod steeds afgewezen of ingeperkt ziet worden. Het inreisverbod is één van Trumps middelen om een strenger immigratiebeleid te voeren met als doel het voorkomen van terreuraanslagen en de handhaving van de nationale veiligheid.