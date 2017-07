Wie is toch Jim, de mysterieuze vriend van Donald Trump?

De Amerikaanse president Donald Trump noemt in speeches keer op keer zijn goede vriend Jim. ‘Best friend Jim’ zou gek zijn van Parijs. Maar tijdens het eerste staatsbezoek van Trump aan de hoofdstad van Frankrijk is Jim in geen velden of wegen te bekennen. Amerikaanse media zetten vraagtekens bij het bestaan van de mysterieuze vriend.

Volledig scherm De Franse president Emmanuel Macron luistert naar president Donald Trump. © AFP Is Jim het denkbeeldige vriendje van Trump? De Amerikaanse president heeft zijn achternaam nooit gegeven en het Witte Huis reageert niet op vragen wie hij is of waar hij is tijdens het staatsbezoek.



Volgens Trump is Jim een vriend die de Lichtstad elk jaar bezocht, maar de stad links laat liggen sinds de aanslagen. Zelfs een plek zo mooi als Parijs zal volgens Jim, zo zegt Trump, worden geruïneerd als leiders terughoudend zijn over terrorisme.



Vragen over Jims kritiek ontweek Trump gisteren tijdens een persconferentie behendig. In plaats daarvan praatte hij met zijn gastheer, de Franse president Emmanuel Macron. ,,Parijs is prima”, aldus de Amerikaanse president. ,,Omdat Frankrijk nu een ‘geweldige’ en ‘taaie’ president heeft.”

Moment of fame

Jims moment of fame was in februari, toen Trump een speech gaf op de Conservative Political Action Conference in Maryland. Trump legde uit dat Jim van de stad van de liefde houdt. Elk jaar, elke zomer, al jaren, gaat hij naar Parijs met zijn vrouw en familie. Op een dag vroeg Trump ‘Hoe is het in Parijs?'



,,Parijs?” antwoordt Jim dan. ,,Ik ga er niet meer naartoe. Parijs is Parijs niet meer.” De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, reageerde met een foto van zichzelf tussen Mickey en Minnie Mouse in Disneyland Parijs en nodigde Jim en Trump uit voor een bezoek aan Frankrijk. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Jean-Marc Ayrault, merkte nog maar eens op dat 3,5 miljoen Amerikaanse toeristen vorig jaar Frankrijk bezochten.

Zolang Trump zijn vriend Jim niet aan de internationale media voorstelt, gaat iedereen ervan uit dat Jim een denkbeeldige vriend van de Amerikaanse president is. Een handig retorisch instrument om zijn beleidsvoornemens alvast van steun te voorzien. Want Jim is het natuurlijk altijd eens met de grote leider.

Joe the Plumber

Trump is natuurlijk niet de enige politicus die zich van een denkbeeldige vriend bedient. Zo haalt PVV-leider Geert Wilders graag Henk en Ingrid aan, het middenklassepaar waar hij voor zegt op te komen. In Amerika reikte 'Joe the Plumber' (loodgieter Joe) naar een heldenstatus in de strijd om het presidentschap tussen Barack Obama en John McCain in 2008. Joe Wurzelbacher was, in tegenstelling tot Jim en Henk en Ingrid, een man van vlees en bloed die zich hardop afvroeg wat de belastingmaatregelen van beide presidentskandidaten voor hem zouden inhouden.