Winnie de Poeh in de ban om gelijkenis met Chinese president

President Xi Jinping wordt sindsdien door gebruikers van social media regelmatig vergeleken met Winnie de Poeh. De Chinese leider doet dan ook verbazingwekkend vaak denken aan dat van het bekende tekenfiguur.



In 2014 zorgde een tweede foto voor opschudding: een handdruk van Xi Jinping en de Japanse eerste minister Shinzo Abe werd gelinkt aan een afbeelding van Poeh en zijn ezelvriendje Iejoor. Een derde, een vergelijking tussen de president in een paradewagen en Poeh in een speelgoedauto, was China's meest gecensureerde foto van 2015.



Dat Winnie de Poeh geblokkeerd wordt, is niet verbazingwekkend. Internetcensuur is alomtegenwoordig in China. Websites die niet stroken met de visie van de overheid zijn niet toegankelijk. De Communistische Partij is erg gevoelig voor afbeeldingen die het gezag van de president zouden kunnen ondermijnen.