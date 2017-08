Witte Huis veroordeelt blanke racisten nu wel

Feest in Tierpark Nordhorn: doodshoofdaapje geboren

11:22 Groot feest in het Tierpark in het Duitse Nordhorn: voor het eerst sinds 7 jaar is er weer een doodshoofdaapje geboren. De 9-jarige Lisa is de moeder van het jong dat een enthousiast onthaal kreeg in het apenverblijf van het Tierpark.