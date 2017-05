Erdogan probeerde zijn boodschap mooi te verpakken door Trump nog eens te feliciteren met zijn ‘legendarische verkiezingsoverwinning’ en te wijzen op de lange en vriendschappelijke relaties tussen Turkije en Amerika.

Meteen daarna wees hij op een van de grootste meningsverschillen tussen hem en Trump: de samenwerking van de Amerikaanse militairen in het noorden van Syrië met de linkse Koerdische militie YPG tegen de Islamitische Staat.

‘Het is niet gepast’ om samen op te trekken met de YPG, aldus Erdogan. ,,Voor terroristen is geen plaats in de toekomst van de regio”.

Nog voor de werklunch begon, was daarmee duidelijk dat de wittebroodsweken tussen Trump en Erdogan voorbij zijn. De Turken spraken al voor het beraad openlijk van een ‘crisis’. Erdogan noemde het een ‘beslissende ontmoeting’.

Dolksteek

Het besluit van Trump vorige week om zwaardere wapens te gaan leveren aan de Syrische Koerden, die een verlengstuk zijn van de Turkse PKK Koerden, is in Turkije opgevat als een dolksteek in de rug door Navo-bondgenoot Amerika. Een poging de cruciale ontmoeting op het Witte Huis te ‘saboteren’ en volgens Erdogans woordvoerder ‘onaanvaardbaar’.