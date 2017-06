Woedende Londenaren de straat op om te protesteren

Nadat gisteren al fel werd uitgehaald naar Theresa May en burgemeester Sadiq Khan besloten inwoners van Kensington vanavond verhaal te halen op het gemeentehuis. De megabrand in een Londense torenflat zorgt bij hen voor veel onvrede. Er waren al jaren conflicten over het gebouw, onder meer over de gebrekkige brandveiligheid. De brand was de druppel die de emmer deed overlopen.



Toen het niet lukte om het gebouw te betreden vroeg de menigte de bestuurders om dan maar zelf naar buiten te komen. In plaats daarvan werd er een statement voorgelezen namens de bestuurders. Dat werd met veel boegeroep ontvangen, waarna massaal 'niet 17' werd geroepen, verwijzend naar de twijfels aan het huidige dodental van 17.