Wolkenkrabber Dubai in lichterlaaie

Het gaat om een appartementencomplex van 79 etages hoog, ooit de hoogste woonflat ter wereld. In dezelfde wolkenkrabber, de Torch Tower Dubai genoemd, brak twee jaar geleden ook al brand uit. Toen moesten honderden bewoners geëvacueerd worden.



Het vuur greep snel om zich heen, zo was op beelden via social media te zien. Het gaat om een van de hoogste woontorens ter wereld met een hoogte van 336 meter. Puin viel naar beneden en landde in de omringende straten. De brandweer had de brand na ruim twee uur onder controle.