Wrak oorlogsschip dat delen eerste atoombom vervoerde gevonden

UPDATE 'Derde lichaam gevonden in ontplofte woning in Alcanar'

10:53 Er is een nieuwe ontwikkeling in het onderzoek naar de daders van de aanslagen in Barcelona en in Cambrils. Volgens de Spaanse krant El Pais is een derde lichaam aangetroffen in het ontplofte huis in Alcanar. Dat hebben bronnen van de Spaanse antiterreureenheid aan de krant gemeld. Een woordvoerder van de Catalaanse politie kan dit echter niet bevestigen.