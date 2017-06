Zal martelkamp Guantánamo Bay dan nooit sluiten?

Voor sommige gedetineerden is het de 15de ramadan in Guantánamo, de gevangenis die wereldberoemd werd vanwege marteling en oranje uniformen. Drie van de bewoners zijn veroordeeld door een militair tribunaal, zeven zijn aangeklaagd, maar de rest wordt nog altijd zonder proces vastgehouden als krijgsgevangene. Ex-president Obama wilde af van wat hij ziet als morele schandvlek op Amerika, die terreurgroepen graag gebruiken in hun propaganda. Obama probeerde het complex te sluiten en liet gevangenen gaan als ze volgens een speciale commissie niet langer een gevaar vormen. De gevangenis is daardoor zo leeg, dat bezoekers kunnen rondwandelen in een verlaten cellenblok waar de sporen van protest nog zichtbaar zijn op het plafond: bewakers werden er geregeld besmeurd met een mix van urine, ontlasting en braaksel. ('Het is ontsmet, de spetters gaan er niet meer af.')



Maar sluiting is van de baan onder Donald Trump. In zijn verkiezingscampagne beloofde hij het kamp juist weer vol te stoppen met 'bad dudes', mogelijk ook terreurverdachten van eigen bodem. Sinds zijn inauguratie wordt gewerkt aan een presidentieel decreet dat volgens gelekte concepten het leger opdraagt eventuele IS-gevangenen over te brengen naar Guantánamo . Na een golf aanslagen in het Westen is het gevangenkamp dat het symbool werd van mensenrechtenschendingen, plots weer gewoon een middel in de strijd tegen terreur: in Groot-Brittannië gingen na de aanslagen in Londen en Manchester stemmen op om een vergelijkbaar detentiecentrum voor gevaarlijke extremisten in te richten.