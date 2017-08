Zeebioloog over bijtmysterie Australië: puur toeval

Lange rijen voor stemlokalen Kenia

6:39 Drie uur voordat de stemlokalen in Kenia opengingen, stonden mensen al in lange rijen te wachten om hun stem uit te kunnen brengen. De verkiezingen vandaag draaien om president Uhuru Kenyatta en zijn belangrijkste tegenstander Raila Odinga. Acht presidentskandidaten doen in totaal mee.