Zeker 24 doden bij aanslag op bus met christenen Egypte

De aanslag vond vrijdag plaats op de weg naar het beroemde Sint Samuel-klooster in de bergen, 140 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Cairo. Volgens ooggetuigen vielen zo'n tien gemaskerde mannen in militaire uniformen twee bussen en een ander voertuig aan. Ze schoten de passagiers, christenen die onderweg naar het klooster waren, dood en staken de rijtuigen in brand.



Een van de militanten zou de aanslag hebben gefilmd. Op Egyptische sociale media verschenen vrijdag bloedige foto's van jonge kinderen die bij de aanslag zijn omgekomen. Volgens Khaled Mojahed van het Egyptische ministerie van Gezondheid werden 24 mensen gedood en raakten 27 anderen gewond. Die aantallen kunnen nog oplopen. De aanslag werd nog niet opgeëist, maar draagt alle kenmerken van Islamitische Staat (IS).



IS is zeer actief in Egypte. Vorige maand, op Paaszondag, eiste IS twee zelfmoordaanslagen op kerken in Egypte op. Daarbij kwamen tientallen christenen om het leven. Enkele dagen later vielen strijders van IS het wereldberoemde Santa Katerina-klooster in de Sinaï-woestijn aan. IS heeft zijn Egyptische machtsbasis in het noorden van de dunbevolkte Sinaïwoestijn, aan de grens met de Gazastrook.

Volledig scherm Bij de aanval op de Egyptische bus zijn zeker 24 personen om het leven gekomen. © AFP

Onthoofdingen

In dat gebied pleegt de terreurbeweging vrijwel dagelijks aanslagen op Egyptische soldaten en politieagenten. In de steden El-Arish en Rafah probeert IS de sharia in te voeren. Regelmatig verschijnen beelden van onthoofdingen en andere openbare executies op sociale media. Eerder dit jaar vluchtten meer dan 400 christelijke families uit de Sinaï-woestijn naar het vasteland na een reeks aanslagen en ontvoeringen van priesters door IS.



De terreurbeweging is zeer ambitieus in het land met de grootste bevolking van de Arabische wereld. Kopten, Egyptische christenen die zo'n 10% van de bevolking van 93 miljoen vormen, worden overal ernstig bedreigd. In Rumiyah, het online propagandatijdschrift van groep, noemde de leider van Islamitische Staat op het Egyptische vasteland deze maand afvalligen en riep op tot acties tegen hen. Het hoofd van de beweging, die niet bij naam werd genoemd, waarschuwde moslims om weg te blijven van 'plekken waar christenen samenkomen'.

Volledig scherm Een videostill uit een nieuwsitem van het Egyptische tv-kanaal Nile News toont de resten van de bus. © AFP