'Zelfs de stenen Boeddha in de tempel lacht Amerika uit'

De blijdschap over de kernproef is groot. Of in het jargon van het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA: ,,De burgers van Pyongyang zijn vervuld van grote vreugde over de verklaring die is uitgegeven door het Instituut voor Nucleaire Wapens van de Democratische Volksrepubliek Korea in verband met de succesvolle test van een waterstofbom voor intercontinentale raketten.''



Volgens KCNA hebben vooral de ‘militaire trekpoppen’ (de vaste aanduiding voor Zuid-Korea, redactie) zich belachelijk gemaakt met hun reactie, namelijk 'de voorbereiding van een offensief’ in geval van een aanval uit het noorden.



,,Dit is niet meer dan geschreeuw en de stupiditeit van losers die verstijfd staan na de nucleaire kracht die de Democratische Volksrepubliek Korea heeft gesterkt, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Onze ballistische raketten stijgen een voor een naar de hemel om de Verenigde Staten te wurgen, ondanks de zwaarste sancties en druk.''