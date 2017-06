Zes lichamen geborgen van gezonken schip Colombia; nog 31 vermisten

Nederlandse cameraman Bram Jansen gearresteerd in Istanboel

25 juni De Nederlandse cameraman Bram Jansen, werkzaam voor het persbureau Associated Press (AP) is zondag in Istanboel opgepakt tijdens de Gay Pride. Eerder had de politie deelnemers van de Pride, die was verboden, al opgepakt. Het is onduidelijk op waarom Jansen, die in bezit is van een perspas voor Turkije, is opgepakt.