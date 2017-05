Zestien doden door noodweer Moskou

Kajakker aangevallen door witte haai

12:18 Wat een rustig uitje in zijn kajak moest worden, is voor de Amerikaan Brian Correiar veranderd in een ware nachtmerrie. De Amerikaan werd vorige maand in Monterey Bay (Californië) aangevallen door een witte haai, de beelden van de aanval duiken nu op. De kustwacht kon Correiar met een zeilboot net op tijd uit het water vissen. Zijn kajak was wel stevig toegetakeld.