Zeven agenten rukken uit om kleine Alfie in te rekenen

De Britse politie heeft vorige week vrijdag in London met zeven man sterk een nog geen zes kilo wegende Yorkshire Terriër in beslag genomen. Het hondje Alfie zou een pakjesbezorger hebben belaagd. De 73-jarige eigenares van het hondje is ontroostbaar.

Het gebeurde allemaal op 21 juni toen een pakjesbezorger aanbelde bij de Britse Claudia Settimo-Bovio uit Kingston, in het zuidwesten van Londen. Hij moest een pakje afleveren en werd even later achternagezeten door de kleine, 10-jarige Alfie. Zes weken later kwamen zeven politieagenten van Scotland Yard met vijf verschillende auto's naar Claudia's huis om het hondje in te rekenen.



Claudia deed gisteren haar verhaal in de lokale krant Wandsworth Guardian. Ze mist haar geliefde Alfie die volgens haar geen vlieg kwaad doet.



De opgetrommelde agenten namen Claudia's troetelhondje mee onder de wet de Dangerous Dog Act. De pakjesbezorger had namelijk een klacht bij de politie ingediend over het voorval. Het hondje zou hem hebben aangevallen en verwond.

Enthousiast

,,Dat is helemaal niet gebeurd'', vertelt Claudia. De 73-jarige vrouw weet dat haar hond heel enthousiast wordt wanneer er bezoek komt. Ze vroeg naar eigen zeggen aan de pakjesbezorger om het pakketje voor haar deur te leggen. Toen ze tien minuten later met haar hond naar buiten kwam, stond de man daar nog steeds. De Yorkshire Terriër liep direct naar hem toe.

,,Toen hij mijn hond zag, begon hij te roepen: 'Hij gaat mij vermoorden'. De man viel op de grond en ik vertelde hem dat als hij bang was, hij gewoon rustig moest blijven. Mijn buurman kwam aansnellen en tilde Alfie op'', vertelt een geschokte Claudia in de krant. ,,De man leek een klein wondje te hebben aan zijn middel, maar dat was enkel van het vallen.''

Geen Rottweiler

,,Alfie is helemaal niet gevaarlijk'', verzekert Claudia. ,,Het is geen Rottweiler maar een Yorkshire Terriër. Ik woon alleen en hij is gewoon heel beschermend.'' De bazin van de kleine hond is slecht te spreken over de politie. Ze ontving nooit een brief en na zes weken werd 'zomaar' haar hond afgenomen.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een hond in beslag is genomen in de straat van Claudia. De 30-jarige pakjesbezorger stelt in een verklaring dat hij na de achtervolging door de hond en de valpartij door Alfie in zijn oor is gebeten. Hij zou zijn verzorgd in een ziekenhuis.