Zieke baby Charlie overleden: 'Onze mooie jongen is niet meer'

Het laatste sprankje hoop voor Charlie kwam van een Amerikaanse dokter die is gespecialiseerd in aandoeningen als die van Charlie. Bij de rechtszaak werd dokter Michio Hirano aangehaald, die zei dat de experimentele behandeling de moeite van het proberen waard is. Hirano en zes experts boden nieuw bewijs aan de rechtbank aan, die opnieuw uitspraak zou doen.



Toen enkele dagen later aan de hand van scans werd geconcludeerd dat de behandeling te laat zou komen voor Charlie, besloten Chris en Connie dat het genoeg was. ,,Het is te laat voor Charlie. De schade is al aangericht", lieten de ouders bij monde van advocaat Grant Armstrong weten. Chris en Connie huilden in de rechtszaal. Eerder zei Charlies moeder: ,,We zullen nooit weten wat er gebeurd zou zijn als hij eerder een behandeling had gekregen. Hij had een normaal leven kunnen hebben."



,,Mama en papa houden zo veel van je, Charlie. Dat hebben we altijd gedaan en zullen we altijd doen. Het spijt ons zo erg dat we je niet konden redden", zei papa Chris na het besluit. Vervolgens moesten Chris en Connie nog één uitspraak afwachten: mocht Charlie - zoals ze zo graag willen - thuis sterven? De rechter oordeelde dat een hospice beter is, waar de ouders uiteindelijk mee instemden.



In de dagen erna brachten Chris en Connie de laatste momenten door met hun zoontje, die zijn eerste verjaardag op 4 augustus net niet redde.