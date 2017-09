Zo werkte Noord-Korea toe richting de laatste zware kernproef

'Zo'n waterstofbom heeft een al­les­ver­woes­ten­de kracht, echt ongekend'

11:06 De atoombommen die in 1945 op Hiroshima en Nagasaki werden gegooid, vallen in het niet bij de schade die een waterstofbom kan aanrichten. Dat zegt kernwapendeskundige Sico van der Meer van Instituut Clingendael. Noord-Korea beweert zondag zo'n bom te hebben getest. Als dat klopt, is het in de ogen van het regime een enorme stap vooruit.