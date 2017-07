Zoekactie naar gedumpte wapens Bende van Nijvel 'maakt velen zenuwachtig'

In oude zandafgravingen in het uiterste westen van België zoeken politie, leger en Civiele Bescherming sinds vanmorgen naar wapens van de Bende van Nijvel. Die doodde in de jaren tachtig 28 personen bij bloedige roofovervallen op supermarkten. Aanleiding voor de zoekactie zijn verklaringen van een politie-informant.

De Bende van Nijvel - vernoemd naar de plaats in Waals-Brabant waar ze in 1983 een Colruyt-supermarkt overviel - sloeg voor het laatst toe in november 1985. Drie gangsters schoten er in drie minuten tijd acht mensen dood. Bijna 32 jaar later wordt in een zandafgraving bij het West-Vlaamse Adinkerke gezocht naar de wapens die bij dat bloedbad werden gebruikt. Ze zouden in deze en/of twee andere zandafgravingen zijn gedumpt. Dat beweert althans de politie-informant.

'De helft leeft nog'

Hij deed zijn verhaal 13 jaar geleden tegenover een politiecommissaris uit Veurne en herhaalde het vanavond anoniem in Terzake, het actualiteitenprogramma van de Vlaamse publieke omroep VRT. ,,Veel mensen zijn zenuwachtig nu er gegraven wordt in de vijvers", zei hij. ,,De bendeleden waren destijds rond de 30. Iedereen leeft ongeveer 70 jaar, al zijn er die vroeger sterven. Ga ervan uit dat de helft (van de bendeleden) nog leeft."



De tipgever vraagt zich af waarom pas nu wordt gedregd in de zandafgravingen. ,,Willen ze die wapens wel vinden? Die bedenking heb ik mij gemaakt. Er is ooit een procureur (officier van justitie) geweest die tegen mij zei: Als je lang genoeg wacht dan lost het zich vanzelf op. En dan 13 jaar gewacht om te dreggen in die vijvers. Ze hebben zo veel geld gespendeerd om te dreggen, waarom daar niet? Waarom nu, en toen niet?"

De grote vraag is dan ook of er nog iets gevonden zal worden en zo ja, of het materiaal nog bruikbaar zal zijn voor het onderzoek. Ook de informant heeft twijfels bij het onderzoek. Toch is hij ervan overtuigd dat de wapens nog in de vijver liggen. ,,Waarom zouden ze daar niet meer liggen? Alleen ik wist ervan. En de federale politie."

Zware crimineel

In het verhaal van de politie-informant staat één man centraal: Patrick Pilarski, een zware Brusselse crimineel. Hij zou de informant ooit verteld hebben dat hij door een wegversperring van de rijkswacht was gereden. In zijn wagen zouden wapens verstopt zijn die in geen geval gevonden mochten worden door de speurders. Wapens die mogelijk waren gebruikt door de Bende van Nijvel.

,,Plots kwam Pilarski met een verhaal dat hij ergens door een versperring gereden was. Waar? Wie? Dat weet ik niet. Maar hij is naar het huis van zijn ouders gereden waar hij de wapens verstopte op het toilet. De politie kwam het huis binnen omdat ze dacht dat hij daar was. Maar die dwazeriken hebben niet eens in het toilet gekeken, zo vertelde Pilarski mij." De vader van de crimineel zou de wapens in paniek in de zandafgraving achter zijn huis hebben gegooid. Exact waar de speurders nu zoeken in Adinkerke.

De informant zegt Pilarski nooit gevraagd te hebben of hij bij de Bende van Nijvel zat. ,,Dat doe je niet, want dan is het vertrouwen weg. Maar uit de gesprekken die hij voerde, kon je wel uitmaken dat hij heel goed wist wie de bendeleden waren. Bij artikels in de krant, kon hij zeggen: Je moet nu eens kijken, die onnozelaars zoeken de Bende van Nijvel en ik ken er de helft van."

Pilarski verdween jaren geleden spoorloos. Het gerucht gaat dat hij gedood werd bij een overval in Soedan, maar een lijk werd nooit gevonden.

Eerder onderzoek

De zoekactie zal bij elk van de drie zandafgravingen zal wellicht een week in beslag nemen. Aan de operatie nemen zo'n twintig speurders deel. Het gaat om leden van de federale politie, het leger en de Civiele Bescherming.