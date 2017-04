Zoon Russisch parlementslid krijgt 27 jaar cel in VS vanwege hacken

De 32-jarige Roman Valerevich Seleznev werd in 2014 op de Malediven gearresteerd en eind 2016 door een jury schuldig bevonden aan hacken van bedrijfscomputers en het stelen van creditcardgegevens. Hem hing 30 jaar cel boven het hoofd.



Seleznev is de zoon van Valery Seleznev, die lid is van het Russische parlement voor de Liberaal Democratische Partij Rusland. Valery Seleznev werkt nauw samen met de Russische president Vladimir Poetin. Hij noemt de aanklachten tegen zijn zoon 'een monsterlijke leugen'.



Roman Seleznev pleegde de strafbare feiten vanuit Rusland, maar ook in huizen die hij bezit in Bali en Indonesië. Seleznev stal de creditcard- en klantgegevens van bedrijven, waaronder veel bedrijven in de VS, en verkocht die vervolgens door aan andere criminelen. In totaal maakte hij meer dan 200 miljoen creditcardnummers buit. De bedrijven werden voor zeker 169 miljoen dollar (157 miljoen euro) opgelicht.



De hacker schreef eerder dit jaar een verontschuldigende brief aan de rechtbank, aldus The New York Times. Hij bedankte daarin onder andere de Amerikaanse regering voor zijn arrestatie, omdat hij naar eigen zeggen 'een dodelijke weg' aflegde voordat hij opgepakt werd.



Opsporing

De Amerikaanse geheime dienst zat bijna tien jaar achter Seleznev aan. Het was onmogelijk om hem op te pakken, tenzij hij in een land kwam dat een uitleveringsverdrag heeft met de VS. Hoewel de Malediven zo'n verdrag niet heeft, haalde de geheime dienst het land in 2014 over om te assisteren bij het oppakken van Seleznev. Toen de hacker daar aankwam voor vakantie met zijn vriendin, werd hij gearresteerd en door agenten van de Amerikaanse geheime dienst in een vliegtuig naar Guam gezet, wat geldt als Amerikaans grondgebied.



De Russische ambassade in de VS hefet uitgehaald naar de Malediven, wegens de verleende hulp bij het oppakken van de hacker. De eilandstaat is volgens Rusland medeplichtig aan het 'illegaal kidnappen' van Seleznev.



Peter Levasjov

De Amerikaanse justitie heeft ondertussen haar pijlen gericht op nog een Russische hacker, Peter Levasjov. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een crimineel computernetwerk dat spam verstuurt en bitcoins steelt. Onder andere Microsoft zou veel schade van zijn activiteiten hebben ondervonden. Levasjov werd eerder deze maand gearresteerd in Spanje. De VS heeft Spanje om zijn uitlevering gevraagd.