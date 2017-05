Zuid-Korea kiest leider terwijl spanning oploopt

Moon Jae-in (64) wacht een stevige kluif als hij morgen, zoals de peilingen uitwijzen, de presidentsverkiezingen in Zuid-Korea wint.

Moon Jae-in viel al op toen hij bij de commando's zat. Hij hield er niet van als zijn eenheid de ochtend begon met het lied: 'Hak Noord-Korea in de pan.'' Ook Moon had het niet zo op het regime in het buurland, maar voor de bevolking daar nam hij het steevast op. Simpelweg, omdat zijn ouders Noord-Koreaanse immigranten waren.

Nu is de centrumlinkse Moon, inmiddels 64, de aangewezen persoon om president van Zuid-Korea te worden. In de peilingen komt hij steevast als winnaar naar boven. Als hij morgen inderdaad de meeste stemmen haalt, komt daarmee een einde aan de heerschappij van de conservatieven, die negen jaar de dienst hebben uitgemaakt in Zuid-Korea. En, zo is de verwachting, onder Moon zal Zuid-Korea zich veel minder hard opstellen tegen de noorderburen.

De oplopende spanningen met Noord-Korea domineren de verkiezingen. Het land werkt aan atoomwapens en dictator Kim Jong-un bedreigt daarmee niet alleen Seoul maar ligt met zijn oorlogsdreiging ook op ramkoers met de Amerikaanse president Donald Trump.

Angel uit het conflict

Mensenrechtenadvocaat Moon zegt de angel uit het conflict te willen halen en rekent daarbij op steun van de Amerikaanse president. ,,Ik geloof dat hij redelijker is dan vaak wordt verondersteld'', meent de presidentskandidaat. ,,Hij gebruikt sterke retoriek als hij over Noord-Korea spreekt. Maar hij heeft ook gezegd best een keer een hamburger te willen gaan eten met Kim Jong-un. Ik houd van zo'n pragmatische benadering.''

De verkiezingen in Zuid-Korea volgen op een groot politiek schandaal rond de inmiddels afgezette president Park Geun-hye. Ze perste met haar goede vriendin Choi Soon geld af van Zuid-Koreaanse bedrijven, waaronder Samsung. Ook liet ze toe dat Choi zich met staatszaken bemoeide. Daarom zette het parlement Park in december af.

Park stelde zich keihard op tegen Kim Jong-un. Zo sloot ze Keasong, een Zuid-Koreaans bedrijventerrein dat in Noord-Korea ligt. Moon heeft al laten doorschemeren dat hij het weer zal openen als hij president wordt.