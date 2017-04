Zweden hield rekening met aanslag, land kent veel jihadisten

De Zweedse veiligheidsdienst Säpo waarschuwde vorig jaar al voor een mogelijke aanslag op burgers in Stockholm. De dienst had toen informatie dat er zich zeven of acht extremisten van IS in het land bevonden, die daar plannen voor maakten.

Het lijkt erop dat die aanslag vandaag alsnog heeft plaatsgevonden, alhoewel verdere achtergronden van het incident in Stockholm nog niet bekend zijn.

Trump

Dat juist Zweden vandaag het slachtoffer is van een aanslag is cynisch. In februari repte de Amerikaanse president Trump tijdens een speech nog over 'een incident gisteravond in Zweden'. ,,Zweden! Do you believe that?'' De Zweden rolden toen over de grond van het lachen, er had helemaal geen incident in het land plaatsgevonden. ,,Heeft president Trump iets gerookt?'' vroeg een Zweedse politicus zich af.

Jihadistenprobleem

Maar de Zweden wisten toen ook al dat het land wel degelijke een doelwit kan zijn. Want ook Zweden heeft, net zoals veel andere West-Europese landen, een jihadistenprobleem. Zeker 300 Zweden zijn de afgelopen jaren uitgereisd naar Syrië en Irak, 140 van hen zouden alweer terug zijn. Dat zijn relatief hoge aantallen voor een land met tien miljoen inwoners. Nederland (17 miljoen inwoners) kent minder uitreizigers en terugkeerders.

In oktober vorig jaar werd in Malmö een IS-symphatisant aangehouden die een brandbom zou hebben gegooid naar een gemeenschapscentrum waar een sjiitische vereniging onderdak had. Hij wilde 'angst zaaien' in naam van, het soennitische, IS.

Volledig scherm De Zweedse jihadist Osama Krayem. © @facebook Zweden is onder meer een doelwit omdat het land ook militair actief is in Irak. In november maakte het land bekend het aantal soldaten daar te verdubbelen van 70 naar 150 in de strijd tegen IS.

Schiphol

De 'bekendste' Zweedse jihadist is Osama Krayem (24). Die Zweedse Syriër vertrok in 2014 naar Syrië en sloot zich aan bij IS. Hij keerde terug naar Europa en maakte deel uit van de terreurcel die de aanslagen in Parijs en Brussel pleegde. Hij was op de dag van de aanslag in Brussel samen met een van de zelfmoordenaars in de metro, maar vertrok voordat de bom ontplofte. Hij werd een week later in Brussel aangehouden.

Na zijn aanhouding verklaarde hij aan de politie dat hij op de dag van de aanslag in Parijs naar vliegveld Schiphol was gereisd. Daar zou hij samen met ander lid van de groep gezocht hebben naar een plek om wapens op te slaan. 's Avonds pakten ze de bus weer terug naar Brussel. Krayem zit momenteel vast in België.

Weer een vrachtwagen