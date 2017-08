'Zweden ideale bemiddelaar in conflict met Noord-Korea'

Mocht de diplomatieke crisis tussen de VS en Noord-Korea nog verder oplopen, dan lijkt Zweden het ideale land om te bemiddelen. Het Scandinavische land heeft een speciale band met Pyongyang.

Na de Koreaanse Oorlog (1950-1953) duurde het tot in de jaren 70 voordat Zweden als eerste westerse land een ambassade vestigde in Pyongyang. Die positie maakt dat het land zich nu kan opwerpen als bemiddelaar in het conflict tussen het Westen en Noord-Korea.

Het Westen kan wel wat hulp gebruiken. Een land als de Verenigde Staten heeft officieel geen diplomatieke banden met Pyongyang. Bovendien blinkt president Donald Trump tot nu toe uit in spierballentaal, niet in diplomatiek handelen. Dat beperkt de mogelijkheden om het conflict met diplomatieke middelen tot een goed einde te brengen. De spanning nam de afgelopen maanden toe nadat uit rakettesten zou zijn gebleken dat Noord-Korea nucleaire langeafstandswapens op doelen in heel de wereld kon afschieten.

Gevangenen

Zweden zou als diplomatiek bemiddelaar een belangrijke rol kunnen spelen. Het land springt regelmatig in de bres voor westerlingen die in het gesloten communistische land in de problemen komen. Zo hielp Zweden onder meer bij de vrijlating van de Amerikaan Jeffrey Fowle in 2014.

Volgens onderzoeker Ulv Hanssen aan het Zweeds Instituut voor Internationale Betrekkingen is het niet ondenkbaar dat Zweden als bemiddelaar optreedt. ,,Dat heeft Zweden wel vaker gedaan, zeker wanneer het gaat om Amerikaanse gevangen in Noord-Korea'', zegt hij. ,,Het is een veeleisende taak, maar Zweden heeft het voordeel dat het land het vertrouwen heeft van zowel de Amerikanen als de Noord-Koreanen.''

Onbetaalde Volvo's