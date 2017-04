Zweden staat stil bij terreuraanslag Stockholm

Het Zweedse volk heeft vandaag met een minuut stilte de slachtoffers herdacht van de terreuraanslag in Stockholm. Ook de Zweedse koninklijke familie en leden van het parlement waren bij de herdenking aanwezig. Na de minuut stilte sprak premier Stefan Löfve ten overstaan van de nabestaanden van de slachtoffers. ,,Jullie zijn niet alleen. We denken aan jullie. Heel Zweden is bij jullie."